Ücretsiz olarak oyun tutkunlarına hizmet veren ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Basket & Ball, basket topunu sürerek çeşitli engelleri aşabileceğiniz ve zorlu parkurlarda ilerleyerek hedefe ulaşabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak göze çarpıyor.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, basketbol oynuyormuş gibi topu sektirerek ilerlemek ve topu engellerden kurtararak potaya göndermektir. Taş blokların ve demir dikenlerin arasından topu geçirerek potaya doğru hızla ilerlemeli ve basket atarak parkuru tamamlamalısınız. Parkurlarda başarılı olarak puanlar toplayabilir ve bu puanlar sayesinde farklı topların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda 80 zorlu seviye ve onlarca farklı parkur yer almaktadır. Ayrıca parkurlarda topu patlatmak için hazırlanmış çeşitli engeller bulunmaktadır. Akrobatik hareketlerle engelleri tek tek geçmeli ve topu potadan geçirerek bölümleri tamamlamalısınız.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz Basket & Ball, sürükleyici özelliğe sahip kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.