Basket Dunk 3D

Smaç ve pürüzsüz hareketler, benzersiz maskot güçlendirmelerden ile yeteneklerinizi göster. Altınları toplamak ve sıralamanızı arttırmak için savaşın Birlikte bir düzine hileler üzerinde usta ve zincirde en iyi olduğunu kanıtla ve kral ol.

Bu basketbol oyununundaki kurallar farklıdır. Serbest atış oyunu olarak, baskete basketbol atmak için 2 puan, temiz bir atış yaparak 3 puan alır, mesafeyi göz ardı edin. Sürekli puanlama yaparak ateş topu bonusu alın ve backboard bonusu elde etmek için skor kazanmaya çalışın.

Bu bağımlılık yapan basketbol turnuva oyunu indirin ve ücretsiz oynayın. Serbest atış basketbol ustası olmak için kendinizi test edin.