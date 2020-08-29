Basket Throw, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil arcade oyunu olan Basket Throw oyununda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda basket atarak puan kazanıyorsunuz. Elinizdeki topu bardaklara sokmak için mücadele vermeniz gereken Basket Throw oyununda eşsiz bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz Basket Throw oyununu kaçırmayın.

Basket Throw oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.