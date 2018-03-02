Battle Boom, paranın değil stratejinin konuştuğu, zekanın kazandığı, muhteşem grafiklere sahip bir iOS oyunu. Savaşmaya hazır birliklere komuta ettiğimiz, epik birimleri yönettiğimiz gerçek zamanlı strateji oyununda sadece teke tek savaşlar düzenleniyor. En korkulan komutan unvanına sahip olmak kolay olmayacak!

Satın alanların değil etkili strateji uygulayanların kazandığı gerçek zamanlı strateji (RTS) oyununu askerlerin çarpıştığı, tankların savaştığı, bombaların havada uçuştuğu sürükleyici oyunlardan keyif alan herkese öneririm. Sadece erkeklerin değil kızların da silah tuttuğu oyunda kırmızı ve mavi renkte iki takım yer alıyor. Rastgele seçilen gerçek oyunculara karşı süre sınırlı savaşlara giriyorsunuz. Düşman üssü ve birlikleriyle aranızda fazla mesafe yok ve birimleri dilediğiniz yere kurabiliyorsunuz ancak komuta ettiğiniz askerler üzerinde tam kontrole sahip değilsiniz. Savaş alanının hemen altındaki kutucuk formundaki askerleri, birimleri sürükleyerek aksiyona dahil ediyorsunuz. Eş zamanlı kara ve hava saldırıları düzenleyerek düşman yerini darmadağın edebiliyorsunuz.

Battle Boom Özellikleri: