Battle Break - Multiplayer, popüler tuğla kırma oyununun multiplayer desteği getirilmiş sürümü. Her zaman olduğu gibi top fırlatarak numaralı tuğlaları kırmaya çalışıyoruz ancak bu sefer karşımızda rakibimiz var. Kendi tuğlalarımız kadar rakibimizin de tuğlalarını düşünmemiz gerekiyor. Karşılıklı tuğla kırmaya dayanan hızlı tempolu süper eğlenceli bir mobil oyun bizlerle.

Miniclip tarafından geliştirilen arcade oyunda amaç; karşı oyuncuyu tuğlalarla baş başa bırakmak. Kendi tuğlalarınızı kırarak onları sizin taraftan uzaklaştırıyorsunuz. Rakip tuğlaları kırarak da onları güçlendiriyor, rakibinizin temizlemesini zorlaştırıyorsunuz. Oynanış tahmin edeceğiniz üzere sıra tabanlı. Topu bıraktıktan sonra tuğlaların kırılmasını izleyip rakip oyuncunun hamle yapmasını bekliyorsunuz. Karşınızdaki kişi sizin gibi; gerçek bir oyuncu.

Battle Break - Multiplayer Özellikleri: