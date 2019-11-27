Cesur ve güçlü savaş kahramanlarını kontrol ederek rakiplerinizle nefes kesen savaşlar yapacağınız ve ganimet toplayarak ordunuzu büyüteceğiniz Battle of Dragon Ring, mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Çarpıcı 3 boyutlu grafikler ve etkileyici savaş sahneleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, güçlü bir ordu kurarak rakiplerinize meydan okumak ve zorlu görevler üstlenerek çeşitli ödüller toplamaktır. Savaş haritasını takip ederek görev bölgelerindeki düşman birliklerini yok etmek için harekete geçmeli ve kahramanlarınızı eğiterek savaşa hazırlanmalısınız. Görevleri tamamladıkça seviye atlayabilir ve yeni savaşçıların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda farklı özelliklere ve yeteneklere sahip ölümcül silahlarla donatılmış yüzlerce savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca dünya çapında karşılaşabileceğiniz sayısız güçlü rakip bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Battle of Dragon Ring ile sizde kendi ordunuzu kurabilir ve rakiplerinizle aksiyon dolu savaşlar yaparak gücünüzü tüm dünayaya kanıtlayabilirsiniz.