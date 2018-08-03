Battle Teams

Kar sahasında çalınan askeri nakliye uçağından inerken planörleriniz açın, aşağıda güvenli bir bölgeye inin ekipmanı ele geçirin ve gece boyunca zehirli gazdan kurtulun. Düşmanlar ile gün boyunca yüz yüze savaşın. Günün son zaferine kadar devam et.

Kar alanında yepyeni hayatta kalma moduna sahip olan oyunda orijinal gündüz-gece döngüsüne kapılın. Gündüzlerş savaşın, gece boyunca da zehirli gazdan kurtulmaya çalışın. İsterseniz solo, takım, dört kişilik takım gibi modlarda oynayarak arkadaşlarınızla eğlenin Oyun içi mağaza ürünlerine gelin, rastgele bir şekilde bulduğunuz eşyaları satın. Bu şekilde tüm oyuncular en iyi ekipmanı alabilir.

Freezing Field, Peregrine Falcon, Fire-fiend's Roar, Black Crescent Falchion gibi silahlar ile savaşmaya hazır mısın? Gerçekçi ve bol aksiyonlu bu silahları topla ve gündüzleri düşmanlarını öldür. İstersen klasik modda istersen de gelişmiş modlarda oynayın.

28 ayrı modu barındıran oyunda farklı farklı haritalarda savaşın. Hassasiyet ayarı ve otomatik grafikler gibi daha özel eylemler bulunan oyunda kişiselleştirmeler yapabilirsiniz.