İngilizce kelime savaşları yaparak yeni kelimeler öğrenebileceğiniz ve aynı zamanda eğlenceli anlar geçirebileceğiniz BattleText, mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde yer alan ve bir milyondan fazla oyun severin vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyundur.

Oyunda alanında uzman onlarca farklı yarışmacı ile mücadele edecek ve onları yenmeye çalışacaksınız. Yazdığınız her kelime kurallara uygun olmalıdır. Aksi halde oyun sona erer ve yeniden başlamak zorunda kalırsınız. Kelimeleri kafanıza göre yazamazsınız. Yazacağınız kelime bir önceki kelimenin son hafi ile başlamalıdır. Bu sayede karşılıklı kelime savaşı devam eder ve ilk hata yapan savaşı kaybeder.

İngilizce kelime savaşı yapabileceğiniz ve yeni kelimeler öğrenebileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor. Oyunda İngilizce bir kelime yazarak karşı tarafın vereceği cevabı beklemelisiniz. Daha sonra karşı tarafın gönderdiği kelimenin son harfini kullanarak yeni bir kelime üretmeli ve yarışmaya devam etmelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz BattleText, oyunculara ücretsiz olarak hizmet veren eğitici bir oyun olarak öne çıkıyor.