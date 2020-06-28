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BattleDNA3 0.27 (ios)
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  4. BattleDNA3 - iOS İçin Rol Oyunudur

BattleDNA3

0.27
ios
BattleDNA3
ÜCRETSİZ
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Retro grafikler eşliğinde savaşacağız.

BattleDNA3 Ekran Görüntüleri - 1
BattleDNA3 Ekran Görüntüleri - 2
BattleDNA3 Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Oyuncuları otomatik savaşlara götürecek olan BattleDNA3 başarılı grafikler çizmeye devam ederken yeni oyuncular da kazanıyor.

Mobil rol oyunları arasında yer alan, günümüzde hem Android platformunda hem de iOS platformunda oynanan BattleDNA3 otomatik bir savaş atmosferine ev sahipliği yapıyor.

Retro içerikleri ile oyuncuları gerçeklikten çok uzak ve fantastik bir dünyaya götüren başarılı yapım oyunculardan aldığı geri bildirimler sayesinde ne kadar başarılı olduğunu da ispatlıyor.

Play Store üzerinde 4.1 gibi bir inceleme puanına ek olarak 10 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başaran yapım, ücretsiz olması nedeniyle de yüzleri güldürüyor.

Her iki platformda da başarılı bir grafik çizen yapım, alanındaki oyunlar ile boy ölçüşecek derece de adından söz ettiriyor.

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