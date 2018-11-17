Battlefield 24 Days

Artık eğlence ve oyun yok, bu gerçek dünya. Nükleer kıyametin üzerindeki yükselişinize başlamak için dört gerçek hayat kentinden (New York, San Francisco, Londra ve Paris) birini seçin. Şehrini temsil et, hayatta kalan insanlarını kurtar ve düşman şehirleri ele geçir.

Seçtiğiniz savaş stratejinize uyması için kendi savaştan arındırılmış tankları, örümcek uçaklarını, helikopterleri ve birliklerini oluştur ve özelleştir. Bölgenizi genişletin ve kuvvetlerinizi gerçek zamanlı bir panoramik haritada büyütün. Hayatta kalanlar arasında düşmanlarla karşılaşacaksınız, ama aynı zamanda değerli müttefiklerle de tanışacaksınız.

Üssünüzün temelini oluşturduktan ve ordularınızı yerine getirdikten sonra, vahşi doğaya girme vakti geldi. Çevre bölgeleri keşfedin ve kaynaklar ve hükümet için düşman üslerini istila edin.