Battleline Tactics kart oyunlarını sıra tabanlı auto-battler oyunlarıyla harmanlayarak, eşi benzeri olmayan bir strateji tecrübesi sunar.

Kaynaklarınızı verimli kullanın, birlikleriniz arasında doğru sinerjiyi kurup seviyelerini yükseltin ve sonunda zafer ibresini kendinize doğru çevirin. Yeni kahramanlar, kartlar ve arenalar açın ve gücünüzü katlayın. Uzun oyun seansları için ajandanızda uygun yer bakmanıza gerek kalmadı, Battleline Tactics savaşları 3-4 dakika arası sürüyor.

Kralın mücadelesindeki aşamalarla savaşarak yeni kaynaklar kazanın. Birimlerinizi daha da eğitmek için yeni kaynakları kullanın ama dikkat, savaş için Kralın kuralına uymak gerekir.

İster strateji oyunlarına yeni başlamış olun, ister kart oyunlarının veya auto-battler’ların ustası olun, Battleline Tactics sizi basit kuralları ve derin metasıyla içine çekecek. Büyük arena şampiyonu mu olmak istiyorsunuz? Şimdi indirin ve savaşmaya başlayın.