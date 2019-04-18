Beaker uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan yüzlerce kimyasal deneyi yapabilirsiniz.

Kimya bilimine merakınız varsa ve çeşitli bileşiklerin reaksiyonlarını merak ediyorsanız, Beaker uygulamasıyla bu merakınızı giderebilirsiniz. Kimya laboratuvarındaki gibi olmasa da, bileşiklerin reaksiyonlarını görme imkanına sahip olabileceğiniz Beaker uygulamasında deney tüpünü tutma, sallama, ısıtma, kapağını kapatma, boşaltma ve başka kimyasallar ekleyebiliyorsunuz.

Onlarca farklı element ve bileşik bulunan Beaker uygulamasında yanma, patlama ve renk dönüşümleri gibi reaksiyonları takip edebilirsiniz. Su, asit, bazlar, metalik elementler ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz Beaker uygulamasında ekranın sol altından kimyasalları, sol üstünde ise deney tüpü kapağını kapatma ve ısıtma seçeneklerini bulabilirsiniz. Eğer siz de kimyasal deneyler yapmayı istiyorsanız, Beaker uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.