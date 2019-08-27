Android ve İOS platformunda 500 binden fazla oyuncu tarafından oyananan Beasts Evolved: Skirmish mobil platformda macera oyunları arasında yer alıyor.

Oldukça kaliteli grafiklere ve çarpıcı içeriklere sahip olan yapımda oyuncular karakterler ve canavarlar arasından seçimler yapacak oyun içerisinde karşılarına çıkan düşmanları etkisiz hale getirecekler. Oldukça geniş karakter ve canavar kitlesine sahip olan yapım her iki platformda da ücretsiz olarak oynanması ile oyuncuların yüzünü güldürüyor.

Hikâye tabanlı olarak oynanan Beasts Evolved: Skirmish zengin içeriği ve basit kontrolleri ile oyunculara hızlı bir şekilde savaşlara adapte olma fırsatı da veriyor.

Dileyen oyuncular ücretsiz olarak oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirler.

Yapım Google Play’de 4.2 gibi bir değerlendirmeye sahip.