Beat Cop, polisiye macera oyunları sevenlere hitap eden retro görselli sürükleyici bir yapım. 11 bit studios’un PC ardından mobil platforma çıkardığı polis oyunu New York şehrinde geçiyor. Bir yandan Brooklyn sokaklarında dolaşan pislikleri temizlemeye çalışırken, diğer yandan şehrin güvenliğini sağlamaya çalışıyorsunuz. Hızlı tempolu oynanışa hazırlanın.

PC’den mobil platforma -orijinal sürümü bozulmadan- uyarlanan polisiye oyun Beat Cop’da bir devriye polisinin yerini alıyorsunuz. Yer altı dünyasının kontrolünde olan New York’u çete, uyuşturucu satıcıları, cadde başı duran hayat kadınları ve diğer kötü şeylerden arındırmanız isteniyor. İşinizi çok iyi yaptığınızdan mafyalar da peşinize düşmüş durumda. Kellenizi tabaklarında görmek isteyen mafyalar veya başka birileri üzerinize bir de cinayet yıkmış durumda. Karanlık köşeler dahil tüm sokakları gezerek size komplo kuranları bulmalısınız. Tüm bunlarla uğraşırken patronunuzun verdiği işleri de zamanında halletmeniz gerekiyor.