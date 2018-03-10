Dünyanın ve Türkiye'nin en popüler şarkılarına uygun videolara oluşturabileceğiniz Beatmix, yepyeni bir akıma sebep olabilir. Bir şarkının ritmine göre video hazırlayın, daha sonra Beatmix'e videonuzu yükleyin. Şarkınızı da seçtikten sonra ortaya keyifli, yaratıcı bir videonun çıktığını göreceksiniz.

Tamamen eğlenmek amacıyla oluşturduğunuz videoları Mix Filters özelliğiyle de düzenleyebilirsiniz. Bu özellik, kullanıcının yapması gereken her şeyi yapıyor. Mix Filters'a yapacağınız tek bir dokunuş, seçtiğiniz şarkıya göre videonuza ritmik ve senkronize edilmiş bir düzenleme uygular. Böylelikle siz hiç uğraşmadan videonuz hazırlanır. Ancak henüz düzgün çalışmayan bu özellik, videonuzun ayarlarını bozabilir bu anlamda dikkatli olmak gerekiyor.

Ayrıca Instagram'a yükleyeceğiniz Beatmix videolarıyla ilgi çekebilir ve daha fazla takipçi kazanabilirsiniz. Hadi eğlenmek ve yepyeni bir akım başlatmak için Beatmix indirin!

Beatmix Özellikleri