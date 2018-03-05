Kendine has oyun stili ve karakterleriyle dikkat çekmeyi başaran Becker Derby, beyzbol sporunu seven oyuncular için gerçekten bulunmaz hint kumaşı değerinde. Şahinle karşılıklı olarak oynadığınız oyunda eğlence ve kapışma havası hiç kesilmiyor. Ayrıca temponun hiç düşmediğini de belirteyim.

Karşınızda duran ve Becker Collage'nin tek şahini olan Hank ile topları karşılayın. Topa ne kadar iyi vurursanız o kadar puan alırsınız. Ayrıca önünüzde duran martıları da vurdukça puanlarınızı katlayabilirsiniz. Böylelikle tablonuza daha fazla sayı yazdırır ve sıralamada üst sıraya çıkabilirsiniz.

Gayet basit ve temel grafik kalitesine sahip olan oyunda ses konusu da yeterli seviyede. Eğer biraz stres atmak ve eğlenmek istiyorsanız Becker Derby iyi bir seçenek olacaktır.

Becker Derby Özellikleri