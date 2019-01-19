Beetles.io oyununun kuralı çok kolaydır, sadece böceğinizi sürükleyin ve sahnede diğer düşmana vurun. Eğer onu havuza düşürmeyi başarırsanız büyüyecek ve alanın en büyüğü haline geleceksiniz. Böylelikle puanları toplayacak ve sıralamada yukarıya çıkacaksınız.

Diğer oyunculara karşı ortak bir savaş alanında mücadele etmeliyiz, rakiplerimizi yok etmeyi başardıkça daha da büyüyeceğiz. Beetles.io bu konsepte dayanırken, bize daha da ilginç kılan eğlenceli ve karmaşık bir format sunuyor. Haritalar rastgele oluşturuluyor bu durumda yalnızca düşmanlarımız için endişelenmemiz gerekecek.

Ancak bu o kadar kolay olmayacak çünkü burda gözlerinizi tamamen açık tutmanız gerekiyor. Her zaman her yerde oynayabileceğiniz oyunda kurallar basit. Şimdi meydan okumaya ve arkadaşlarınızla kapışmaya başlamak için hazır mısınız?