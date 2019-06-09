Ben 10 Heroes

Bu bol tempolu ve üçlü eşleştirme aksiyon oyununda Dünyayı kurtarmak için Omnitrix'in yabancı güçlerini kullanın. Bir uzaylı cephanesi topla ve onları geliştir, savaşta üstünlük sağlayabilecek özel güç yeteneklerinin kilidini aç.

Üç uzaylıdan oluşan ekibini seç ve güçlerini stratejik olarak kullanarak gerçek zamanlı savaşta rakiplerini yen! Uzaylı güçlerinizi gösterebilmek için savaş tahtasında eşleşin. Destansı Omnivaults kazanmak ve güçlü yeni uzaylıların kilidini açmak için özel etkinliklerde yarışın. En sevdiğin kötü adamlarla, Ben 10 dizisindeki destansı yerlerde ve en iyi karakterlerle savaş.

Omnitrix'in uzaylı gücünün kilidini aç ve Dünyanı kötü adamların elinden kurtar, haydi kahraman olma zamanı!

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