Ben derim ki uygulaması ile iOS cihazlarınızdan anket doldurarak para kazanabilmeniz mümkün hale geliyor.

Yaklaşık 9 yıldır hizmet veren bir anket uygulaması olan Ben derim ki, çeşitli konularda düzenlenen araştırmalara katılan üyelerine “Akçe” hediye ediyor. İlgi alanlarınıza yönelik gönderilen anketlere zamanında katılım gösterdiğinizde o anket için belirlenen akçeler hesabınıza yükleniyor. Biriktirdiğiniz akçeler 1000’i bulduğunda ise 10 TL olarak banka hesabınıza gönderilmesini talep edebiliyor ya da hattınıza TL yükleme, Apple Store ve Google Play hediye çeki gibi alternatiflerden birini seçebiliyorsunuz.

Haksız kazancın önüne geçmek için ankette sorulan sorulara doğru ve tutarlı cevaplar vermenizi isteyen platformda, verdiğiniz cevaplara bağlı olarak hedef kitlede olup olmadığınızı da görebiliyorsunuz. Hedef kitlede olmadığınız anlaşıldığında ise anket kısa sürede sonlanıyor ve ne yazık ki akçe kazanamıyorsunuz. iPhone ve iPad cihazlarınızda anket doldurarak para kazanmayı mümkün hale getiren Ben derim ki uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.