Bendy in Nightmare Run, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil koşu oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Farklı bir atmosfere sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşabilmek için mücadele ediyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümleri ve sahneleriyle karşımıza çıkan Bendy in Nightmare Run, kendine has temasıyla dikkat çekiyor. Farklı karakterleri kontrol edip daha güzel bir görünüme kavuşturabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Karanlık bir temaya sahip olan oyunda düşmanların üstesinden gelmeli ve reflekslerinizi iyi kullanmalısınız. Silahları toplayıp düşmanlarla mücadele edip yüksek puanlara ulaşabileceğiniz bir oyundur. Aksiyon ve macera dolu bir atmosfere sahip olan oyunda farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Yeteneklerinizi de sınayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları seven herkesin mutlaka denemesi gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Bendy in Nightmare Run sizleri bekliyor.

Bendy in Nightmare Run oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.