BenzinLitre uygulaması ile iOS cihazlarınızdan size en yakın akaryakıt istasyonlarının güncel fiyatları na ulaşabilirsiniz.

Akaryakıt istasyonları rekabet halinde olduğundan zaman zaman düşük fiyatlarla satış yapabiliyorlar. Araç sahipleri de bir yandan bütçelerini düşünmek zorunda olduğundan, düşük fiyatlarla satış yapan istasyonları tercih edebiliyor. Ancak bu tarz indirimleri ancak tesadüfen görebileceğimiz için işimiz biraz da şansa kalıyor diyebiliriz. BenzinLitre uygulaması da oturduğunuz yerden size en yakın benzin istasyonlarının güncel fiyat bilgilerini sıralıyor ve aynı zamanda harita üzerinden konumlarını da sizlere sunuyor.

Cihazınızın GPS özelliğini etkinleştirerek size en yakın istasyonları daha kolay görüntüleyebileceğiniz BenzinLitre uygulamasında, petrol dağıtım şirketlerinin güncel kampanyalarından da haberdar olabilmeniz mümkün. Zaman zaman çekilişler düzenleyerek ücretsiz akaryakıt alma şansını da sizlere sunan uygulamada, benzin istasyonlarının tuvalet, market, mescit vb. imkanlarını da görmenizi sağlıyor. Eğer siz de tüm bu imkanlardan faydalanmak isterseniz, BenzinLitre uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.