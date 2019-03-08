İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Best Fiends Forever mobil bir klasik oyundur.

Rengarenk bir yapıya sahip olan ve eğlence yüklü bir yapıya sahip olan Best Fiends Forever, başarılı grafikleri ve zengin içeriği ile oyuncuları tatmin ediyor. İki farklı mobil platformda oyuncuların beğensisini kazanan ve her geçen gün kitlesini artıran yapım, dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanıyor.

Rengarenk yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap eden yapım aksiyon ve maceradan uzak bir yapıya sahip. Birbirinden farklı bölümlerin yer aldığı mobil oyunda karşımıza çıkan canlıları etkisiz hale getirerek ilerlemeye çalışacağız. Çok sayıda görev ile de karşılaşacağımız mobil klasik oyunda, ilerledikçe daha zorlu canlılar ile karşı karşıya geleceğiz.

İyi eğlenceler dileriz.