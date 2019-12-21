Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyuncuların hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenen Beyblade Burst Rivals, efsanevi beyblade avatarlarından dilediğinizi seçerek nefes kesen savaşlara katılacağınız benzersiz bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, beyblade ile rakiplerinizle birebir mücadele etmek ve arenada hünerlerinizi sergileyerek karşınıza çıkan tüm beyblade’leri parçalamaktır.

Farklı özelliğe ve parçalama sistemlerine sahip yüzlerce beyblade arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinize meydan okuyabilir ve aksiyon dolu savaşlara katılabilirsiniz. Dilediğiniz avatarı seçerek beyblade’i kontrol edebilir ve arenada şov yaparak rakiplerinize göz dağı verebilirsiniz. Müsabakalardan galip geldikçe yeni beyblade’lerin ve avatar karakterlerin kilidini açabilirsiniz.

Ayrıca puanınızı artırarak dünya sıralamasında adınızı zirveye yazdırabilir ve ekstra ödüller kazanabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve efsane karakterleri ile unutamayacağınız bir oyun sizleri bekliyor.

Simülasyon oyunları arasında bulunan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Beyblade Burst Rivals, bağımlısı olacağınız eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.