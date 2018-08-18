Yıllar önce yabancı görevlerinden birinde bu dünyadan olmadığını bildiğin bir bebek çocuğu buldun. Onu kabul ettin ve onu bir gün gerçeğini ortaya çıkarmak zorunda olduğunu bilerek bebeği kendi başına yetiştirdin. Gizli Nesne macerasında Thomas'ın evini bulmak için galakside bir yolculuğa çık.

Thomas uzun yılların sonrasında babası tarafından aranıyor, fakat gerçekte neyin peşinde? Onu kurtarmak için dünya sınırlarının ötesine geçmek zorundasın. Artık galaktik bir yolculuğa başlayın ve tahsil edilebilir roketler, uçuş nesneleri ve daha fazlası dahil olmak üzere ek paket Collector Edition kullanımının tadını çıkarın.

Thomas'ın içinde saklı olan güce, harika gizli nesne sahnelerinin dünyaları aracılığıyla kilidini açın. Büyüleyici bulmacaları ve muhteşem mini oyunları çözerek çocuğunuzu doğuştan gelen haklarını kullanın.

Beyond: Star Descendant Özellikleri