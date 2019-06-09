Mobil oyun platformunda Android ve İOS sürümleri ile 500 binden fazla oyuncuya hizmet veren Beyond Ynth Xmas Edition keyifli dakikalar geçirebileceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Oyunda amaç, labirent halindeki kutucukların içinden ilerleyip elmas ve puan toplayarak çıkış kapılarına ulaşıp başka kutuların içine girerek, zorlu engelleri aşıp hedefe doğru ilerleyeceğiniz çok zevkli bir oyundur. Oyunun başrol karakteri sevimli bir uğur böceğidir. Oyunda karmaşık kutuların içinde ilerleyerek, zorlu parkurlarda yarışıp çıkışa ulaşmak temel hedeftir. Uğur böceği ile kutuların içindeki çıkıntı ve engelleri aşarak, kutuları iteleyip farklı yönlere devirerek oyunu ilerletebilirsiniz. Bir sonraki seviyeye geçmek için parkurları başarıyla tamamlamalı ve maksimum puana ulaşmanız gerekir.

İleri geri ve sağ sol tuşlarıyla uğur böceğini yönlendirerek parkurlarda ilerleyebilir ve puanınızı arttırabilirsiniz. Git gide zorlaşan parkurlarda yarışarak macera dolu anlar geçirebilir yeni deneyimler edinebilirsiniz.

Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren ve macera oyunları kategorisinde yer alan Beyond Ynth Xmas Edition, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.