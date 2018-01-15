Bi Kelimelik, Türkçe kelime bulmaca oyunları arasında en iyisi diyebilirim. Diğer kelime oyunlarından farklı olarak saklı kelimeyi karışık kombinasyonlar içerisinden bulmanız gereken oyunda tek başınızasınız. Kimseyle yarışmadan sakince bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

iPhone ve iPad’de internetsiz oynanabilen tamamen ücretsiz ve de Türkçe en iyi kelime bulmaca oyunu desem sanırım abartmış olmam. iOS platformunda birçok kelime oyunu mevcut ancak Bi Kelimelik oldukça farklı oynanış sunuyor. Saklı kelimeyi aramaya başlamadan önce kelime başlığına bakmanız, arada bağlantı kurmanız gerekiyor. Tablodaki harflere bakarak hedef kelimeyi çıkarıyor, kombinasyonları deneyerek kelimeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Tablodaki kırmızı kutucuklar saklı kelimeyi ifade ediyor.

Zeka ve beyin egzersizi yapmak için birebir diyebileceğim Türkçe kelime oyununda her ay yeni bölümler ekleniyor. Kelime oyunlarını seviyorsanız hemen indirin, gizli kelimeleri bulmaya başlayın.