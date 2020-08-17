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Bid Wars: Pawn Empire 1.456 (ios)
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  4. Bid Wars: Pawn Empire - iOS İçin Strateji Oyunu

Bid Wars: Pawn Empire

1.456
ios
Bid Wars: Pawn Empire
ÜCRETSİZ
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Meşhur açık arttırma savaşları artık cebinizde, hemen teklif verin.

Bid Wars: Pawn Empire Ekran Görüntüleri - 1
Bid Wars: Pawn Empire Ekran Görüntüleri - 2
Bid Wars: Pawn Empire Ekran Görüntüleri - 3
Bid Wars: Pawn Empire Ekran Görüntüleri - 4
Bid Wars: Pawn Empire Ekran Görüntüleri - 5
Bid Wars: Pawn Empire Ekran Görüntüleri - 6
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Depo açık artırmalarında fırsatlardan yararlanın ve koleksiyonunuz için yeni binaların kilidini açın. Ardından şehir kurma işinizi genişletin ve daha da fazla para kazanın.

Bid Wars Pawn Empire açık arttırma prensibini öğreneceğiniz garaj satış ve depo açık artırma oyunudur. TV şovu oyunlarının heyecanını seviyorsanız, bu antika depolama oyununa bayılacaksınız. 

Sürükleyici bir hikaye ve ilgi çekici karakterler ile bir antika alma oyununa dahil olun. Konteyner depolama seçimlerinden kâr elde et ve farklı şehirlerde bir sürü özel açık artırma davetleri al! 

Rehin dükkanı imparatorluğunu yarat ve milyoner ol. Aile şirketinizi şehir çapında bir iş imparatorluğuna dönüştürmek için arayışınızı takip edin ve zenginliklerle dolu bir oyun elde edin.

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