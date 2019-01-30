Nextwave Multimedia imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Big Bash Cricket ücretsiz bir mobil spor oyunu olarak karşımıza çıktı.

Mobil platformda oyunculara kriket maçları yapabilmek imkanı veren Big Bash Cricket ile rengarenk bir dünya bizleri bekliyor olacak. Ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan yapım, gelişmiş oyun ve grafiklere sahip. İki farklı mobil platformda dünyanın dört bir yanında oynanan yapımda gerçekçi bir mobil kriket deneyimi bizleri bekliyor olacak.

Gerçekçi yapısı ile rakiplerinden ön plana çıkan yapım gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncular tarafından oynanıyor. Oyun içerisinde birbirinden farklı ve zorlu maçlara katılacağımız yapımda kriket konusundaki yeteneklerimizi sergileme fırsatı elde edeceğiz. Basit kontrollerin yer aldığı oyunda otantik görseller de karşımıza çıkacak.

İyi eğlenceler dileriz.