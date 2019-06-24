Hothead Games’in başarılı mobil oyunları arasında yer alan BIG WIN Baseball ile mobil platformda beyzbol maçlarına katılmaya hazır olun.

Google Play’de mobil oyuncular tarafından 4.2 gibi bir inceleme skor puanı elde eden BIG WIN Baseball 1 milyondan fazla oyuncu tarafından hem Android hem de İOS platformunda oynanmaya devam ediyor.

Kendi beyzbol takımımızı kuracağımız ve yöneteceğimiz yapımda oyuncular rekabet dolu maçlarda kendilerini gösterecekler. Lig ve kupa maçlarının yer aldığı yapımda dünyanın dört bir yanındaki nefes kesen karşılaşmalar ile beyzbol konusundaki yeteneklerimizi sergileme fırsatı elde edeceğiz.

1 milyondan fazla oyuncu tarafındna keyifle oynanan BIG WIN Baseball, mobil spor oyunları arasında yer alıyor.