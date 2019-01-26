Mobil spor oyunları arasında yer alan BIG WIN Football 2019 1 milyondan fazla oyuncu tarafından iki farklı mobil platformda oynanıyor.

Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda Amerikan futbol dünyasına adım atacak ve dünyanın her yerinden oyuncular ile rekabet dolu maçlara katılacağız. Farklı takımların yer aldığı oyunda kendi takımımızı seçecek, oyuncuları kişiselleştirebilecek ve takımımızı dilediğimiz gibi ayarlayabileceğiz. Beceriye dayalı bir sistemin yer aldığı mobil spor oyununda gerçekçi bir Amerikan futbol deneyimi bizleri bekliyor olacak.

Farklı oyun modlarına sahip olan yapım App Store’da en iyi futbol oyunu ünvanını da elinde bulunduruyor. Google Play’de 4.0 gibi bir skor puanına sahip olan oyun ücretsiz olarak oynanıyor.

Oyun gerçek zamanlı olarak da oynanabiliyor.

İyi oyunlar dileriz.