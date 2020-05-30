Mobil platformun en gerçekçi ve en detaylı hokey simülasyonu olan Big6 Hockey Manager oynaması ücretsiz olarak mobil platformda oyuncuların beğenisine sunuldu.

Detaylı içerikleri ve kaliteli grafik açıları ile oyunculara gerçekçi bir hokey deneyimi sunan Big6 Hockey Manager oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor.

50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen ve mobil platformda oyunculara kendi hokey takımlarını yönetme fırsatı veren Big6 Hockey Manager’da oyuncular sezgisel kontroller eşliğinde basit bir oynanış yapısı ile karşılaşacaklar.

Koçlar oyun içerisinde yeni oyuncular alıp satabilecek, takımlarının altyapı ve antrenmanları ile karşılaşabilecekler.

Kendinizi bir ekip yöneticisi olarak hissedebileceğiniz yapım içerisinde oldukça detaylı bir oynanış yer alıyor.