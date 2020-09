Bigo Live (iOS), Google Play ve App Store’da bilinen sosyal ağlardan sonra en popüler uygulama. Canlı yayına odaklanan BIGO LIVE, 150’den fazla ülkede kullanılıyor, dünya çapında 300 milyondan fazla indirmeye sahip ve Türkiye’de de Türkçe dil desteğiyle hizmet veriyor.

Bigo Live, oyun, dans, yemek, seyahat, her şey üzerine canlı yayın yapabileceğiniz, canlı yayınlara katılabileceğiniz, yeni insanlarla tanışabileceğiniz, birebir veya grup sohbet edebileceğiniz, oyunlar oynayabileceğiniz bir sosyal iletişim ağı. Uygulamayı her açışınızda canlı yayın yapan biri/birileriyle karşılaşıyorsunuz. Milyonlarca yetenekli yayıncı, tutkulu dansçılar, şarkıcılar, yemek yiyenler, komedyenler ve daha nicesi canlı yayın ve videolar hazırlıyor. Örneğin, oyunları takip eden biriyseniz PUBG, LoL, Fortnite, Dota 2, Hearthstone, Rules of Survival gibi popüler oyunların canlı yayınlarını izleyebilirsiniz.

