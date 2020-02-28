Engellerle donatılmış zorlu parkurlarda yarışarak bisikletinizle olabildiğince uzağa zıplamak için mücadele edeceğiniz ve kaza yapmadan parkuru tamamlamak için çaba göstereceğiniz Bike Hop, mobil platformda Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve heyecan verici parkurları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, bisikletinizle maksimum zıplama becerisini göstererek yüksek puanlar kazanmak ve parkurları zamanında tamamlayarak seviye atlamaktır. Cisimlerin üzerlerinden atlayarak hızla ilerlemeli ve rekorlar kırmalısınız.

Oyunda araba, inek, rampa, motor, at ve üzerinden atlamanız gereken daha onlarca obje yer almaktadır. Ayrıca çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış birbirinden zorlu birçok yarış alanı ve parkur bulunmaktadır.

Arcade oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine açılan Bike Hop, hız rekorları kırmak ve en yükseğe zıplamak için pedallara yükleneceğiniz sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.