Mobil yarış oyunları arasında yer alan Bike Mayhem Free, günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Kaliteli graifklerin ve zengin içeriğin buluştuğu oyunda, bizleri birbirinden farklı yollar bekliyor. Oyunculara sunulan farklı sürücü tiplemeleri ve farklı bisiklet modelleri oldukça hoş bir görünüm ile karşımıza çıkmaktadır. Best Free Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan mobil oyun, Android ve İOS platformunda adeta deli gibi oynanıyor.

10 milyondan fazla bir kitle tarafından oynanan mobil yarış oyununda bisikletimiz ile rampaardan uçabilecek ve akrobatik hareketler yapabileceğiz. Oyun içerisinde akrobatik hareketler yaptıkça daha fazla puan kazanabilecek ve yeni bisikletleri deneme fırsatı bulabileceğiz.

Ücretsiz olarak oynanabilen mobil oyunda, bizleri tatmin edici düzeyde içerikler yer alıyor. Oyuncular diledikleri bisikleti seçebilecek ve akrobatik sürüç yollarını deneyimleyebilecekler. Oyun içerisinde rampalardan uçabilecek, yüksek yerlerden atalabileceğiz. Bu alanlarda yapacağınız hamleler hayati önem taşıyacak. Oyuncular sürükleyici bir yapıya bisiklet sürme deneyimi yaşayacaklar. İyi eğlenceler dileriz.