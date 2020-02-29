Bilardo Federasyonu uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan Türkiye Bilardo Federasyonu’nun güncel haberlerini ve etkinliklerini takip edebilirsiniz.

Bilardo sporuyla ilgilenenlerin mutlaka kullanması gereken Bilardo Federasyonu uygulamasında, gerçekleşecek olan ulusal ve uluslararası turnuvaları takip edebilmeniz mümkün hale geliyor. Güncel haberleri de sizler için paylaşan Bilardo Federasyonu uygulamasında, ana sayfadan öne çıkan gelişmeleri inceleyebilirsiniz.

Kullanımı kolay ve sade bir arayüz sunan Bilardo Federasyonu uygulamasında, etkinlikler sekmesine geçerek gerçekleşecek olan etkinlikleri takvim üzerinde işaretlenmiş bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Geliştirilme aşamasında olan ve ilerleyen günlerde lisans ve turnuva başvuru özelliğinin geleceği müjdesini de veren Bilardo Federasyonu uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, önemli gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz.

Uygulama özellikleri