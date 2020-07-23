Billion Builders, ulaşım yöntemi olarak tren sunan ve kendi şehrinizi kurmanıza izin veren bir simülasyon oyunudur. Yeni bir şehir inşa et. İşçileri işe alın, becerileri artırın ve medeniyetin gözlerinin önünde nasıl büyüdüğünü izleyin.

Billion Builders'da kendi şehrinizi inşa etmek için bir trene ihtiyacınız. Treni durdurun ve işçileriniz hemen çalışmaya başlasın.

Ulaşımda bir tren kullanarak hayalinizdeki şehri inşa edin. Bu simülasyon oyununda inşaat sürecini hızlandırmak için mümkün olduğunca çok sayıda işçi kiralayabilirsiniz. İşçileriniz kendi başlarına binalar inşa edebilirler, herhangi bir komuta gerek yok.

Arazinin etrafında giden bir trene biniyorsunuz. Siz durduğunuzda işçileriniz sizin için boş alanda otomatik olarak ev inşa edecek. İşçileriniz otomatik olarak çalışmaya başlar, böylece başka bir şey yapmanıza gerek kalmaz.