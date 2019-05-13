Farklı alanlarda faaliyet gösteren onlarca ticaret alanı kurarak bol miktarda para kazanabileceğiniz Billionaire Capitalist Tycoon, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına sunulan eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, şehrin en işlek yerlerini tespit ederek bu bölgelere yeni işletmeler inşa etmek ve zengin olmaktır. Kuracağınız binalara basılı tutarak açılış tarihini kısaltabilir ve bir an önce işletmeden para kazanmaya başlayabilirsiniz. Boş arazilerden uygun olanlarını seçerek farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok yeni ticaret merkezi inşa edebilir ve kazancınızı katlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. İşletmeleri açmadan önce popülerliğini ve getirecek karını iyi hesaplamalı ve maksimum oranda kazanç sağlamalısınız.

Oyunda inşa edebileceğiniz limonatacı, dondurmacı, müze, fabrika ve daha onlarca farklı işletme bulunmaktadır. Binaları zamanında bitirerek bir an önce para kazanmaya başlamalı ve şehrin en zengin iş adamı olmalısınız.

Strateji oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Billionaire Capitalist Tycoon, binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.