BİMPARA, akıllı telefon kullanıyor olsun olmasın istediğiniz kişiye Bim mağazalarında geçerli para göndermenizi sağlayan bir market alışverişi uygulaması. BİM Hediye Kartı’ndan farklı olarak limiti kendiniz belirliyor ve dilediğiniz bir kişiye cep telefonundan daha kolay bir şekilde para gönderebiliyorsunuz. BİMPARA uygulamasını iPhone’unuza ücretsiz olarak indirebilir, telefon numaranızı girerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

BİMPARA Uygulama İndir

BİMPARA uygulaması ile arkadaşlarınıza, ailenize, sevdiklerinize, maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi birilerine BİM mağazalarında kullanabileceği BİM Para gönderebilirsiniz. Yükle ile bakiye yükledikten sonra Gönder ile alıcı bilgilerini girerek (cep telefon numarasıyla birlikte tutar) para gönderimi yapabilirsiniz. Parayı gönderdiğiniz kişi o tutarda tüm BİM mağazalarında alışveriş yapabilir. Akıllı telefon kullanıyorsa QR ile ödeme seçeneğiyle veya cep telefonuna gönderilen şifre ile ödeme yapabilir. Kişilerinize en az 10 TL en fazla 500 TL Bim Para gönderebilirsiniz. Yanlışlıkla gönderim yapmanız durumunda kullanılmamışsa 1 saat içerisinde uygulama içinden geri çekebilirsiniz. BİMPara’ların kullanım süresi yüklenme tarihinden itibaren 2 senedir. Sol üstteki profil simgesine dokunarak Hesap Bilgileri altından son 3 aya ilişkin işlemleri görebilirsiniz.