Klasik şeker patlatma oyunları ile hemen hemen aynı mantığa sahip olan Bird Friends : Match 3 & Free Puzzle on binlerce oyuncuya ulaşmaya devam ediyor.

Farklı seviyelere sahip olan yüzlerce bulmacanın yer aldığı oyun içerisinde oyuncular aynı nesneleri yan yana ya da alt alta getirerek yok etmeye çalışacaklar.

Herhangi bir internet bağlantısı olmadan oynanabilen yapım da en zorlu seviyelere ulaşarak çeşitli ödüller de kazanabilmek mümkün olacak.

Oyuncular mevcut hamle sayısı ile belirtilen puana ulaşmaya çalışacak, ulaşınca da sıradaki seviyeye geçmeye hak kazanmış olacaklar.

İnternet bağlantısı olmadan oynanabilen yapım dileyen oyunculara Facebook bağlantısı ile arkadaşlarıyla oynama deneyimi de sunuyor.

100 binden fazla oyuncuya ulaşan Bird Friends : Match 3 & Free Puzzle, kitlesini artırmaya devam ediyor.