Mobil cihazınızda eğlenceli anlar yaşamak istiyorsanız Birdy Trip’i denemenizi öneririm.

Oynanışı bakımından bizlere Flippy Bird’ü hatırlatacak olan Birdy Trip, rengarenk yapısı ile oyuncuların ilgisini kazanacak. Mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan yapımda oyuncular kolaydan zora doğru farklı misyonlarda ilerlemeye çalışacaklar. Farklı misyonların yer aldığı yapımda oyuncular tek bir parmak hareketi ile kuşları yönlendirecek ve gökyüzünde engellere takılmadan ilerlemeye çalışacaklar.

Rengarenk grafik açıları eşliğinde mücadele edeceğimiz yapımda farklı hava koşulları da bizleri bekliyor olacak. Güneşli ve yağmurlu hava koşulu ilgi çekici görünürken karşımıza çıkan engeller de bizleri oldukça zorlayacak.

Oyun Google Play’de oyuncular tarafından 4.8 olarak değerlendirilirken, yapım iki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.