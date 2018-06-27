BisikletimVBen uygulaması ile iOS cihazlarınızdan bisiklet kullanımlarınıza dair egzersiz verilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla Vestel tarafından geliştirilen BisikletimVBen, bisiklet sürücülerine kolaylık sağlayacak birçok özellik sunuyor. Bisikletinizle yaptığınız antrenmanlar için toplam mesafe, yakılan kalori, hızınız, salınımını engellediğiniz karbondioksit miktarı gibi bilgileri görüntüleyebileceğiniz uygulamada, sosyalleşmeniz adına eklenen özellikler de yer alıyor.