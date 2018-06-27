BisikletimVBen uygulaması, sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımını teşvik eden birçok özellik sunuyor.
BisikletimVBen uygulaması ile iOS cihazlarınızdan bisiklet kullanımlarınıza dair egzersiz verilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
Bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla Vestel tarafından geliştirilen BisikletimVBen, bisiklet sürücülerine kolaylık sağlayacak birçok özellik sunuyor. Bisikletinizle yaptığınız antrenmanlar için toplam mesafe, yakılan kalori, hızınız, salınımını engellediğiniz karbondioksit miktarı gibi bilgileri görüntüleyebileceğiniz uygulamada, sosyalleşmeniz adına eklenen özellikler de yer alıyor.
Bisiklet kullanımını sizin gibi hayatının bir parçası haline getiren diğer kullanıcılarla bir araya gelebileceğiniz bir platform niteliği taşıyan BisikletimVBen, arkadaşlarınızla grup kurma ve etkinlikler oluşturma gibi özelliklere de sahip durumda. Bisiklet kullanacağınız bölge için rota oluşturabileceğiniz ve diğer kullanıcıların rotalarını görebileceğiniz uygulamada, Bisiklet Haritası bölümünü kullanarak işinize yarayabilecek noktalara ulaşabilirsiniz. Kiralama noktaları, park, iskele ve toplu taşıma, bisiklet tamircileri ve bisiklet dostu işletmelere ulaşabileceğiniz BisikletimVBen uygulamasında bisiklet kulüplerine de erişebilirsiniz. Eğer siz de bisikletinizle kopamayanlardansanız, BisikletimVBen uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
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