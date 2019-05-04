Doğduğunuz günden başlayarak yeni bir hayat kurabileceğiniz ve hayatınızı istekleriniz doğrultusunda şekillendirerek örnek bir vatandaş olmak için mücadele edeceğiniz BitLife, mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.

Hayatınızın her noktasını en ince ayrıntısına varana kadar kontrol edebileceğiniz ve farklı alanlarda yaptığınız tercihlerin sorumluluğunu üstlenebileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, doğumunuzdan ölümünüze kadar hayatı doğru bir şekilde yaşamak ve örnek bir insan olarak son ana kadar yaşamınızı sürdürmektir. Bu hikaye oyunu ile hayatınızda her türlü kararı siz alacak ve sonuçlarına da siz katlanacaksınız. Evlenebilir, okula gidebilir, askere çağrılabilir ve iş hayatınızda çeşitli zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Tüm bu hayat aktivitelerini başarıyla gerçekleştirerek seviye atlayabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Farklı konusu ve sürükleyici özelliği ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan BitLife, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.