Beşiktaş Kültür Merkezi’ nin etkinliklerinden haberdar olmak istiyorsanız, BKM Mobil uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Televizyonda, sinemada ve tiyatroda büyük beğeni toplayan eserlere imza atan Beşiktaş Kültür Merkezi, seyircilere neşe katan etkinliklerine son sürat devam ediyor. Sinema, tiyatro ve konser gibi keyifli etkinliklere ev sahipliği yapan BKM’nin mobil uygulaması ile siz de bu etkinliklerden anında haberdar olarak bilet satın alabilirsiniz.