BKM Mobil uygulamasında tiyatro, sinema, konser gibi eğlenceli etkinlikleri takip edebilir ve bilet alabilirsiniz.
Beşiktaş Kültür Merkezi’nin etkinliklerinden haberdar olmak istiyorsanız, BKM Mobil uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Televizyonda, sinemada ve tiyatroda büyük beğeni toplayan eserlere imza atan Beşiktaş Kültür Merkezi, seyircilere neşe katan etkinliklerine son sürat devam ediyor. Sinema, tiyatro ve konser gibi keyifli etkinliklere ev sahipliği yapan BKM’nin mobil uygulaması ile siz de bu etkinliklerden anında haberdar olarak bilet satın alabilirsiniz.
Tiyatro, sinema ve konser gibi etkinliklerin detaylı bilgilerine de yer veren BKM Mobil uygulamasında, bu bilgileri inceledikten sonra hoşunuza giden etkinlik için anında bilet satın alabilirsiniz. Etkinliklerin tarih ve konum bilgilerini de öğrenebileceğiniz BKM Mobil uygulamasında, puan toplayarak birçok sürpriz hediyenin sahibi olabiliyorsunuz. Eğer siz de sevdiklerinizle keyifli zaman geçirebileceğiniz etkinlikleri incelemek istiyorsanız, BKM Mobil uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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