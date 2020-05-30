Datastrophic Games’in ellerinden çıkan ve oyuncuların iliklerine kadar gerilimi hissettiren Blackout Age nihayet lansmana çıktı.

Mobil platformda rol oyunları arasına katılan ve kısa sürede 100 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başaran Blackout Age hem ülkemizden hem de dünyanın dört bir yanından oyunculara sahip.

Karanlık ve bir o kadar da tehlikeli bir dünyayı karşımıza çıkaran Blackout Age’de hayatta kalmaya çalışacak bu süreç içerisinde de onlarca farklı tehlike ile karşı karşıya geleceğiz.

Oynaması ücretsiz olarak hem Android platformunda hem de iOS platformunda lansmana çıkan yapım da oyuncular sığınakları keşfedecek, kendilerini korumak için silahlar üretecek, uzaylıları avlayarak hayatta kalmaya çalışacaklar.

Zengin yapısı ile şuana kadar oyuncuları tatmin etmeyi başaran başarılı rol oyunu, her kitleden oyuncu tarafından oynanabiliyor.

Eşsiz özelliklere sahip savaşçıların da yer aldığı yapım da oyuncular karakterlerini geliştirerek daha etkili bir hale getirebilecekler.