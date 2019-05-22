Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Blade Crafter, savaş arenasında bir anda beliren ilginç yaratıklara karşı mücadele edeceğiniz aksiyon dolu bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karşınıza çıkan yaratıklara bıçak fırlatarak onları öldürmek ve bölgeyi düşmandan arındırarak görevleri tamamlamaktır. Yaratıklara her bıçak fırlattığınızda canları yavaş yavaş azalır ve öldürücü darbeyi yedikten sonra tamamen etkisiz hale gelirler. Fırlattığınız bıçakları kontrol ederek yaratıkların bulunduğu bölgeye yönlendirmeli ve bıçakların art arda yaratıklara temas etmesini sağlamalısınız. Bu sayede onları kısa sürede öldürebilir ve altın toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Kazandığınız altınları kullanarak daha fazla bıçak ve savaş aleti satın alabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere sunulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Blade Crafter, sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyundur.