Android ve İOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan BlazBlue RR bir mobil aksiyon oyunudur.

91Act ekibi tarafından titizlikle geliştirilen ve yayınlanan BlazBlue RR, 2D grafik açıları eşliğinde oyunculara heyecan dolu bir oynanış sunuyor. Rekabetçi yapısı ile oyunculara sürükleyici bir oynanış sunan yapımda oyuncular geleneksel bir savaş deneyimi yaşayacak gibi görünüyor.

Ünlü Japon sanatçılar tarafından seslendirilmiş onlarca farklı karaktere ev sahipliği yapan mobil oyun günümüzde iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ederken, basit kontrollere de sahip olarak adından söz ettiriyor. Bünyesinde kilitli karakterlere de yer veren yapım bol aksiyonlu bir dünyaya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Google Play’de 4.3 gibi bir inceleme puanına sahip olan yapım milyonlarca oyuncu tarafından adeta bir tutku olarak oynanmaya devam ediyor.