BLEACH Mobile 3D

Anime Classic Restorasyonu, Soul Reaper Agent'ın bir başka hikaye bölümü oyun haline getirildi. Orijinal Anime karakterleri, hikaye çizimi ve klasik beceri yeniden dönüyor: ilk orijinal MMORPG oyunu Bleach artık Android telefonlarınıza indirebilir ve arkadaşlarınızla kapışabilirsiniz.

Byakuya Kuchiki, Kenpachi Zaraki, Uryu Ishida gibi efsanevi karakterleri kontrol edin. En güçlü kadroyu oluşturun ve şimdiye kadar görülen en gerçekçi anime savaşını deneyimleyin. Kurosaki Kliniği, Urahara Mağazası, Rukon Bölgesi, Las Noches ve benzeri ünlü sahnelerde dövüşün ve Bleach hissiyatını sonuna kadar hissedin

İstediğiniz zaman İnsan dünyasını ve Hueco Mundo'yu Keşfedin, basit ve sıkıcı görev modundan kurtulun! Final Boss, Aizen ile takım arkadaşı olarak savaşın. Ayrıca çok oyunculu Hueco Mundo’nun Büyük düşmanı olarak savaşa katılın ve son bölüme kadar dövüşün.