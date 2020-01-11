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Blendy! - Juicy Simulation 1.1.6 (ios)
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  4. Blendy! - Juicy Simulation - iOS için Simülasyon Oyunu

Blendy! - Juicy Simulation

1.1.6
ios
Blendy! - Juicy Simulation
ÜCRETSİZ
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Harika zaman sunan bir simülasyon oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Blendy! - Juicy Simulation, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çeken oyunda lezzetli meyve karışımları yapıyorsunuz. Eğlenceli bir deneyim sunan oyunda tatmin edici bir etki yer almakta. Blendy! - Juicy Simulation oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Basit ve kolay anlaşılır kontrollerin de yer aldığı oyunda eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Blendy! - Juicy Simulation sizleri bekliyor.

Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle de karşımıza çıkan oyunda tek yapmanız gereken lezzetli karışımlar yapmak.

Blendy! - Juicy Simulation oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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