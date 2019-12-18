AŞKIN GÖZÜ KÖRDÜR. Blindlee'de yaşayın. Bedava



Çıkma konusunda hala bir sürpriz unsurunun olduğu günleri hatırlıyor musunuz? Muhtemelen hayır, çünkü size hileli bir soru sorduk. Ancak, 20. yüzyılda buluşmanın nasıl olduğu hakkında ebeveynlerinizden hikayeler duymuş olabilirsiniz.



Bugün hepsi aynı. Çoğu uygulama ve web sitesi fiziksel çekiciliğe dayanmaktadır ve çok az kişi kör buluşmaya odaklanmaktadır.



Pekala, bir kitabın kapağına göre karar vermemesi gerektiği için, ünlü maxim tarafından yaşamaya devam ederek, bununla mücadele etmek için sınıflandırılmamış bir misyondayız. Ayrıca sürpriz unsurunu da karışıma attık. Oh - ve oyunlaştırmanın unsuru.



Heyecan verici, doğru mu? Kiminle buluşacağını merak ettiğinden eminiz.



Muhtemelen nasıl çalıştığını merak ediyorsundur.



KÖR TARİHİ. YENİDEN KEŞFEDİLMİŞ.

1. Blindlee kriterlerinize uyan birisiyle bir arama başlatacak. Kişi cevap verirse, kolay buz kırıcılarla üç dakikalık bulanık bir görüntülü görüşme başlatır.



BAYAN ARKADAŞ.

2. Üç dakikalık görüntülü arama sırasında kadınlar bulanıklığı kontrol eder.



MAÇ. SOHBET. SOĞUK.

3. Her ikiniz de üç dakikalık görüntülü aramayı sevdiyseniz, sohbete girer, böylece oradan bir şeyler alabilir ve hatta buluşabilirsiniz.



Misyonumuz ancak son zamanlarda sınıflandırmadan kaldırılmış ve kamu yararı içinde artmaktadır. Ama yine de arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz çünkü halka göz kulak oluyoruz. Blindlee'de ne kadar fazla insan olursa, herkes için o kadar fazla potansiyel eşleşir. Ya da söylediğiniz gibi: “daha ​​çok, neşeli” (yaşadığımız başka bir maksimum).



Son fakat kesinlikle en az değil - aşkın bir kez kör olduğunu deneyimledikten sonra bize anlattığınızdan emin olun çünkü başarı öykülerini seviyoruz. Onları yazdırır ve herkesin görmesi için ofisimizde tutarız.