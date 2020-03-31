Blobie.io oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Blobie'ınla diğer oyunculara vur ve en güçlü olmak için çengelini büyüt. Çengelini büyütmek için yapman gereken ise noktaları toplamaya çalışmak. Fakat bu esnada sana yapılan hamleleri de yok etmelisin. Onların çengeli sana değerse oyunu kaybedersin. En çok kişiyi ekarte eden ise oyunun galibi olur. Başarılı olduğunu herkes görsün.

Bu oyunda hem çok iyi savunma hem de doğru yer ve zamanda hücum yapman gerekiyor. Oyunda herkesin kazanma şansı var çünkü küçük bir kancanız olsa bile skor elde etmek için başkalarını engelleyebilir veya vurabilirsin. Vurduğun oyuncu senden güçlüyse sıralamada onun yerini alabilirsin. Bu sayede kolay yolla oyunu alabilirsin. Efane tasarımı ve kolay oynanış şekli ile de oyunseverlerin beğenisini kazanıyor.

Macera dolu bir atmosferde rakiplerine karşı çok güçlü görünmen gerekiyor. Bakalım en başarılı oyuncu sen olabiliyor musun? Ayağına gelen fırsatları iyi değerlendir ve elinden geleni yap. İşte şimdi kendini gösterme zamanı. Sen de bu eğleneceye ortak olmak istiyorsan oyunu indir ve hemen oynamaya başla.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.